Глава Гидрометцентра России рассказал о погоде в день выборов президента

Погода на большинстве территории России оценивается как нормальная и не мешает ходу выборов президента РФ. Об этом сообщает глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сама по себе погода аполитична и не связана ни с выборами, ни с государственными праздниками. Однако 18 марта погода на большинстве территорий России нормальная, только в нескольких регионах присутствует ветровой режим, сообщает «Интерфакс».

Метеоролог отметил, что ветрено сегодня в Южном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах, а также на Таймыре. Вильфанд отметил, что данное явление вполне обычное.

Также он отметил фиксацию аномальных температур в Центральном федеральном округе, но уточнил, что она не является актуальной, так как при январской ситуации аномальной не считалась бы.

«Кроме того, солнечные лучи сейчас так насыщены энергией, что они нагревают лицо, руки, одежду, и мы по-настоящему ощущаем это тепло», — добавил глава Гидрометцентра.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.

Явка по России на выборах президента на 12:00 мск, по сообщению заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Николая Булаева, составила 34,72%.