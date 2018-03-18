Эксперт из Аргентины отметил прозрачность выборов в Краснодаре

Иностранный эксперт и руководитель молодежной партии «За свободу» из Аргентины Пабло Вилас посетил избирательный участок в Краснодаре и отметил открытость и прозрачность хода голосования на выборах президента России. Об этом сообщает куратор эксперта Роман Старостин.

Аргентинский наблюдатель после посещения участка в центре Краснодара остался доволен ходом голосования, отметил большое количество людей, свидетельствующее о высокой явке, сообщает «РИА Новости».

Вилас заявил, что избирательный процесс проходит открыто и демократично, прекрасно видно работу членов избирательной комиссии, весь процесс абсолютно прозрачен. Иностранный наблюдатель планирует посетить еще три участка в Краснодаре.

К 12:00 в кубанской столице на выборах президента России проголосовали около 19,7% избирателей. Это более чем на 1,5% превышает показатель прошлых президентских выборов 2012 года.

Явка по России на выборах президента на 12:00 мск, по сообщению заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Николая Булаева, составила 34,72%.