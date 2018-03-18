В Ярославле к выборам президента РФ испекли 15 тыс. пирожков

В Ярославле местные повара испекли ко дню выборов президента России 15 тыс. пирожков. Их предлагают избирателям в точках питания, которые организованы по всему городу возле участков для голосования 18 марта. Жители могут также попробовать различные кондитерские изделия и горячие блюда.

На президентских выборах в Ярославской области открыты 869 участков, два из которых работают с шести утра. Избирательным правом там обладают около 1 млн человек.

По словам бывшего премьер-министра Словацкой республики Яна Чарногурского, который работает наблюдателем на выборах в Ярославле, техническое оснащение участков там лучше, чем в некоторых странах Евросоюза.

С коллегой из Армении он отметил, что приятно удивлен активностью избирателей в городе, передает «РИА Новости».

По данным избиркома на 10.00 мск она составила 8,6%. В это же время показатели на прошлых президентских выборах были почти в два раза ниже.