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В Северной Осетии появится первый торговый центр Leroy Merlin

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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Французская компания Leroy Merlin построит в Северной Осетии свой первый торговый центр, сообщил генеральный директор Агентства развития республики Павел Игнатьев.

По его словам, в рамках работы по улучшению инвестиционного климата в региона особое внимание уделяется привлечению глобальных брендов, таких как этот.

«Компания Leroy Merlin, лидер на рынке DIY-ритейла, начнет строительство торгового центра в течение ближайших месяцев», — приводит слова Игнатьева ТАСС.

В республиканском инвестиционном портфеле насчитывается 103 проекта на общую сумму 69 млрд рублей. Так, компания Metro Cash & Carry недавно реализовала в регионе проект на сумму около €20 млн, что позволило создать 200 новых рабочих мест.

По словам Игнатьева, у Северной Осетии есть пять основных направлений, которые готовы для инвестиций — это логистика, бальнеология, туризм, промышленность и агропромышленный комплекс (АПК).

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