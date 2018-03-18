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Кандидат в президенты РФ Титов проголосовал на выборах в Новороссийске

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Кандидат в президенты РФ, бизнес-омбудсмен Борис Титов проголосовал на выборах президента России. Он отдал свой голос в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. На избирательный участок Титов пришел в сопровождении своей семьи.

«Мы все вместе [с семьей] голосуем», — приводит слова Титова ТАСС.

Омбудсмен также призвал граждан России принять участие в выборах.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

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