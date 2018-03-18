Прямой эфир

Почти 9 тыс. человек прошли обследование на выявление рака в Москве

0
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru/Денис Гришкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 9 тыс. человек прошли диагностику на предрасположенность к раку в первый день акции по раннему выявлению онкологических заболеваний в Москве. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

«Диагностику сегодня прошли около 9 тыс. человек, в том числе 7 тыс. женщин и около 2 тыс. мужчин», — приводит слова Хрипуна агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что акция вызвала очень большой интерес у горожан. По словам Хрипуна, департамент здравоохранения Москвы намерен в дальнейшем проводить подобные акции на постоянной основе.

Акция по ранней диагностике онкологических заболеваний прошла в Москве 17 марта. Все желающие смогли в 10 поликлиниках столицы сдать бесплатный анализ для определения предрасположенности к раку молочной железы и яичников у женщин и раку предстательной железы у мужчин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Анализы на онкологию москвичи смогут сдать на избирательных участках
Центр имени Блохина разработал программу по борьбе с раком до 2030 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017