Почти 9 тыс. человек прошли обследование на выявление рака в Москве

Порядка 9 тыс. человек прошли диагностику на предрасположенность к раку в первый день акции по раннему выявлению онкологических заболеваний в Москве. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

«Диагностику сегодня прошли около 9 тыс. человек, в том числе 7 тыс. женщин и около 2 тыс. мужчин», — приводит слова Хрипуна агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что акция вызвала очень большой интерес у горожан. По словам Хрипуна, департамент здравоохранения Москвы намерен в дальнейшем проводить подобные акции на постоянной основе.

Акция по ранней диагностике онкологических заболеваний прошла в Москве 17 марта. Все желающие смогли в 10 поликлиниках столицы сдать бесплатный анализ для определения предрасположенности к раку молочной железы и яичников у женщин и раку предстательной железы у мужчин.