Магазин Google Play пополнится новыми функциями

Новый магазин Google Play для устройств, работающих на платформе Android, появится в конце марта 2018 года. Для пользователей будет доступен целый ряд нововведений, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на портал «iReactor».

Теперь обладателям гаджетов на базе Android станет доступен новый размер скриншотов программного обеспечения и видеороликов. Разработчики сделали их более заметными, чтобы люди могли ознакомиться с информацией о том, какую программу или игру они скачивают.

Кроме того, специалисты добавили плавный скроллинг. Также пользователи смогут открывать скриншоты поверх страницы и разворачивать их на полный экран. Изменения коснулись и дизайна страниц.

Ранее 2 марта смартфоны на базе Android атаковал вирус, который тайно записывает всё происходящее вблизи гаджета. Вирус скрывает все следы установки на устройство и маскирует вредоносные программы под различные инструменты, например, калькуляторы или графические редакторы.