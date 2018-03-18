Прямой эфир

Магазин Google Play пополнится новыми функциями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый магазин Google Play для устройств, работающих на платформе Android, появится в конце марта 2018 года. Для пользователей будет доступен целый ряд нововведений, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на портал «iReactor».

Теперь обладателям гаджетов на базе Android станет доступен новый размер скриншотов программного обеспечения и видеороликов. Разработчики сделали их более заметными, чтобы люди могли ознакомиться с информацией о том, какую программу или игру они скачивают.

Кроме того, специалисты добавили плавный скроллинг. Также пользователи смогут открывать скриншоты поверх страницы и разворачивать их на полный экран. Изменения коснулись и дизайна страниц.

Ранее 2 марта смартфоны на базе Android атаковал вирус, который тайно записывает всё происходящее вблизи гаджета. Вирус скрывает все следы установки на устройство и маскирует вредоносные программы под различные инструменты, например, калькуляторы или графические редакторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты составили топ-10 самых мощных смартфонов на Android
Google добавил в Android «монобровь» iPhone X

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017