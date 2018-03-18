Правитель Дубая спас застрявших в пустыне иностранцев

Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум, который является заместителем президента и премьером Объединённых Арабских Эмиратов, спас застрявших в пустыне иностранце.

Он отбуксировал увязший в песке автомобиль туристов. Об этом участница инцидента Ханна Карен Арройо написала в Twitter.

My friend and I got stuck on the desert of Dubai and we got rescued by HH Sheikh Mohammed bin Rashid. pic.twitter.com/k3r7s0z05D — Hanna Karen Arroyo (@Hannarroyo) March 17, 2018

На одном из прикреплённых к записи фото видно, как к внедорожнику правителя Mercedes Benz G-class прикрепляют кабель, а уже на другом иностранные гости позируют с ним для памятного снимка.