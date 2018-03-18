Правитель Дубая спас застрявших в пустыне иностранцев
Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум, который является заместителем президента и премьером Объединённых Арабских Эмиратов, спас застрявших в пустыне иностранце.
Он отбуксировал увязший в песке автомобиль туристов. Об этом участница инцидента Ханна Карен Арройо написала в Twitter.
На одном из прикреплённых к записи фото видно, как к внедорожнику правителя Mercedes Benz G-class прикрепляют кабель, а уже на другом иностранные гости позируют с ним для памятного снимка.