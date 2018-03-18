Пушков прокомментировал слова Порошенко о вступлении Украины в ЕС

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что в ближайшие несколько лет страна станет членом Евросоюза.

«Порошенко угрожает, подобно Атилле, ворваться в ЕС через несколько лет. Если ЕС и впрямь примет Украину, тогда ему точно конец. Моментальный», — написал Пушков в Twitter.

Порошенко угрожает, подобно Атилле, ворваться в ЕС через несколько лет. Если ЕС и впрямь примет Украину,тогда ему точно конец. Моментальный. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 17, 2018

Ранее украинский президент выразил уверенность, что в течение несколько лет Украина станет членом Евросоюза. При этом Порошенко указал, что «ни одна страна так не увлекается Европой, как Украина».

Это не первое подобное заявление украинского президента, однако его позицию не разделяют многие европейские политики. В частности, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркивал, что Украина не сможет присоединиться к Евросоюзу в ближайшие 20-25 лет.