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Предстоящей ночью в столичном регионе ожидается до 27 градусов мороза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Переменная облачность, местами гололедица и до пяти градусов мороза ожидается в воскресенье днем в Москве. 

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, ветер западный и северо-западный, порывами до 5-10 м/с.

Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, ночью температура в Москве опустится до минус 20 градусов. В то же время в Подмосковье ночью ожидается до 27 градусов ниже нуля.

В связи с этим в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности.

Ранее сообщалось, что ночь с 16-го на 17-е марта в столичном регионе стала самой морозной для месяца за последние 18 лет. 

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