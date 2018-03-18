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Двухкратная олимпийская чемпионка проголосовала в Южно-Сахалинске

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Двухкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина проголосовала в гимназии №3 в Южно-Сахалинске. Спортсменка рассказала, что воспользовалась системой «Мобильный избиратель» для того, чтобы проголосовать на этом участке.

«От нас все зависит: какой выбор мы сделаем, так мы и будем жить в ближайшие шесть лет», — сказала Шишкина, отметив, что выборы должен посетить каждый гражданин России.

Алла Анатольевна Шишкина — российская синхронистка. Двукратная олимпийская чемпионка (2012 г. и 2016 г.), 11-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы. Обладательница Кубка европейских чемпионов. Заслуженный мастер спорта.

Ранее сообщало, что выборы президента России на Сахалине проходят при высокой явке. За первые два часа после открытия избирательных участков проголосовало более 12% жителей, что вдвое выше чем в 2012 году.

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