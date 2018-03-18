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Избиратели Хабаровского края отведали «завтрак президента»

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Фото: khabkrai.ru/Валерий Спидлен
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Пришедшим на выборы жителям Хабаровского края предложили бесплатно попробовать «завтрак президента России».

Как пишет газета «Комсомольская правда», избиратели могли попробовать блюда, которые готовят в Кремле, например, отведать геркулесовую кашу на обезжиренном молоке с кедровыми орешками, запеченные сырники, печеные яблоки, домашний облепиховый чай или чай с лимонником.  

Выборы главы государства начались в 23:00 мск. В это время в самых восточных регионах страны — Камчатском крае и Чукотском автономном округе — в 08:00 по местному времени открылись избирательные участки.

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