Избирательные участки на выборах президента РФ открылись в Китае

Участки для голосования на выборах президента Российской Федерации начали принимать российских граждан в пяти городах Китая — Пекине, Шанхае, Шэньяне, Гуанчжоу и Гонконге.

Чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов, пришедшие на участки россияне обязаны иметь при себе заграничный российский паспорт. Проголосовать могут не только постоянно проживающие в Китае россияне, но и граждане России, приехавшие на короткое время.

Подробную информацию о процедуре голосования можно получить на сайте российского посольства в Китае.

Избирательные участки в России 18 марта работают с 08:00 до 20:00 по местному времени.