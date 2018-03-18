ВВС Израиля атаковали объект боевиков в секторе Газа

Израильская авиация в ночь на воскресенье нанесла удар по объекту боевиков в секторе Газа в ответ на установку мин на границах анклава.

«В ответ на взрывные устройства, которые были установлены у (пограничного. — Ред.) забора безопасности, самолеты ВВС Израиля атаковали военную цель, принадлежащую террористической организации ХАМАС, в центральной части сектора Газа», — сообщили в пресс-службе Армии Израиля.

В пятницу, 16 марта, сразу после взрыва на границе, израильские танки обстреляли наблюдательный пункт исламистского движения ХАМАС.