Выборы президента РФ стартовали в Центральной Сибири

Выборы президента России стартовали в Центральной Сибири и ее южных регионах. Избирательные участки открылись в воскресенье, 18 марта, в 08:00 по местному времени (04:00 мск).

Проголосовать на выборах смогут жители Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также республик Хакасия, Алтай и Тува.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области в первые два часа проголосовали более 12% жителей, что почти в два раза больше, чем на выборах 2012 года.