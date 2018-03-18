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Выборы президента РФ стартовали в Центральной Сибири

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Выборы президента России стартовали в Центральной Сибири и ее южных регионах. Избирательные участки открылись в воскресенье, 18 марта, в 08:00 по местному времени (04:00 мск).

Проголосовать на выборах смогут жители Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также республик Хакасия, Алтай и Тува.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области в первые два часа проголосовали более 12% жителей, что почти в два раза больше, чем на выборах 2012 года.

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