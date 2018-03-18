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Сахалинцы почти в два раза активнее голосуют, чем в 2012 году

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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Более 12% жителей Сахалинской области проголосовали на выборах президента России в первые два часа после открытия избирательных участков. Активность избирателей почти в два раза выше выборов 2012 года.

«На 10:00 по сахалинскому времени (02:00 мск) проголосовало почти 44 тыс. человек, что составляет 12,01%», — рассказала «Интерфаксу» председатель избирательной комиссии региона Виктория Черкасова.

Она подчеркнула, что наибольшая явка зафиксирована в Ногликском районе Сахалина — 25,49%. Далее следуют Курильский район (22%) и Томаринский район (19,48%).

Стоит отметить, что явка на выборах 2012 года в первые два часа голосования составила 6,64%.

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