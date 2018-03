Боец ММА Волков нокаутировал бразильца Вердума

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил бразильца Фабрисио Вердума в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лондоне. Россиянин отправил своего соперника в нокаут в четвертом раунде.

THAT. IS. IT.@AlexDragoVolkov gets the biggest win of his career at #UFCLondon! He stops Werdum in round 4! pic.twitter.com/YMSFE7udiq