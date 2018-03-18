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Боец ММА Волков нокаутировал бразильца Вердума

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Фото: REUTERS/Matthew Childs
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Боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил бразильца Фабрисио Вердума в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Лондоне. Россиянин отправил своего соперника в нокаут в четвертом раунде.

Для Волкова эта победа стала 30-й в карьере при шести поражения. 20 поединков россиянин завершил нокаутом, передает ТАСС.

Фабрисио Вердум является одним из самых известных бойцов ММА. Он становился чемпионом UFC. Он одерживал победы над Александром Емельяненко, Алистаром Оверимом, Кейном Веласкесом и многими другими.

После боя с Волковым на счету бразильца 23 победы и восемь поражений.

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