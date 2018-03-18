Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой с Маркл

Британский принц Гарри не стал подписывать брачный договор перед свадьбой с американской актрисой Меган Маркл.

«В голове Гарри никогда не было вопроса о подписании брачного контракта», — цитирует газета Daily Mail источник, близкий к королевской судьбе. Издание сообщает, что королевский двор оказывал давление на принца, чтобы тот подписал контракт, обезопасив таким образом свое состояние в £30 млн (2 млрд 400 млн рублей).

Как ранее сообщал портал iz.ru, принц Гарри и Маркл сообщили о помолвке в конце ноября прошлого года. Их свадьба намечена на 19 мая 2018 года, торжественную церемонию планируют провести в Виндзорском замке.