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Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой с Маркл

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Фото: ТАСС/Andrew Parsons
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Британский принц Гарри не стал подписывать брачный договор перед свадьбой с американской актрисой Меган Маркл.

«В голове Гарри никогда не было вопроса о подписании брачного контракта», — цитирует газета Daily Mail источник, близкий к королевской судьбе. Издание сообщает, что королевский двор оказывал давление на принца, чтобы тот подписал контракт, обезопасив таким образом свое состояние в £30 млн (2 млрд 400 млн рублей).

Как ранее сообщал портал iz.ru, принц Гарри и Маркл сообщили о помолвке в конце ноября прошлого года. Их свадьба намечена на 19 мая 2018 года, торжественную церемонию планируют провести в Виндзорском замке.

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