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Селихов подарил свой свитер болельщице «Спартака», чтобы она вышла замуж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Во время матча 23-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Спартаком» на трибунах «Казань Арены» появился баннер, на котором одна из болельщиц московской команды написала, что на ней женятся, если она принесет футболку игроков московского клуба Луиза Адриану или Александра Селихова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», после игры голкипер красно-белых Александр Селихов подошел к трибуне и подарил девушке свой игровой свитер.

После встречи официальный Twitter красно-белых попросил девушку не забыть позвать вратаря на свадьбу.

Напомним, «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу москвичей.

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