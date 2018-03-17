Мэр Львова рассказал об украденной у украинцев стране

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у граждан Украины была украдена страна. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Так сталось, що у нас вкрали країну. Український народ

не помітив крадіжки, бо ніколи і не знав як це - володіти

своєю країною.



Потрібно повернути країну людям! — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) March 17, 2018

«Так случилось, что у нас украли страну. Украинский народ не заметил кражи, так как никогда и не знал, как это — владеть своей страной», — отметил Садовый.

Львовский градоначальник не объяснил, что именно подразумевал под своими словами.

Подписчики Садового негативно отреагировали на высказывание градоначальника. Многие обвинили его в тяжелой экологической ситуации, в которой оказался Львов, и получении взяток. Другие же потребовали отставки Садового.