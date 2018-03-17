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Мэр Львова рассказал об украденной у украинцев стране

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Фото: ТАСС/Сергей Сафронов
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Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у граждан Украины была украдена страна. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Так случилось, что у нас украли страну. Украинский народ не заметил кражи, так как никогда и не знал, как это — владеть своей страной», — отметил Садовый.

Львовский градоначальник не объяснил, что именно подразумевал под своими словами.

Подписчики Садового негативно отреагировали на высказывание градоначальника. Многие обвинили его в тяжелой экологической ситуации, в которой оказался Львов, и получении взяток. Другие же потребовали отставки Садового.

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