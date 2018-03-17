Двое неизвестных расстреляли мужчину на улице в Торонто

Двое неизвестных расстреляли мужчину на улице в западной части канадского Торонто. Об этом сообщает телеканал CBC.

По предварительным данным, жертвой стал 26-летний мужчина. Он получил несколько выстрелов в спину в тот момент, когда вышел из дома и направился к своему автомобилю, сообщает ТАСС.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Его персональные данные не раскрываются. Свидетели заявляют, что к преступлению причастны двое спортивного вида чернокожих мужчин.

Полиция Торонто ведет розыск подозреваемых. Предположительно рассматривается версия, что погибший стал случайной жертвой, так как согласно видеозаписи, оказавшейся у правоохранителей, нападавшие не дожидались жертвы.