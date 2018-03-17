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В Чехии отвергли происхождение вещества «Новичок» из этой страны

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Фото: Global Look Press/Katerina Sulova
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Глава МИД Чехии Мартин Стропницкий заявил, что заявление российского дипведомства о возможном происхождении вещества «Новичок» из ряда стран, в том числе Чехии, — стандартный способ манипулирования информацией в общественном пространстве.

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«Мы отвергаем утверждения о (подобном) происхождении «Новичка», которое ничем нельзя подтвердить. Это стандартный способ манипулирования информацией в общественном пространстве, когда выпускается сообщение чисто спекулятивного характера, которое невозможно доказать», — сказал Стропницкий, передает ТАСС.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявила, что «наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются [...] Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США тоже надо ставить вопрос».

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, в Москве категорически отвергли эти обвинения.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломатов из королевства. В ответ на эти меры в МИД РФ заявили о высылке 23 британских дипломатов.

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