СПЧ возмутился намерениями Киева препятствовать голосованию граждан РФ

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ответил на решение Киева не допускать граждан РФ к голосованию на территории диппредставительств на Украине. С таким предупреждением ранее выступил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Мы в совете возмущены этой позицией, которая грубо и откровенно противоречит нормам международного права», — заявил в связи с этим глава СПЧ Михаил Федотов.

Любой гражданин имеет право посетить представительство своей страны. По оценке Федотова, препятствовать выборам — фактически объявить блокаду российских представительств, сообщает «РИА Новости».

Если Киев осуществит угрозы и будет мешать российским гражданам голосовать на выборах президента РФ в дипучреждениях, то Москва потребует ответа от Украины на международном уровне, пообещал член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк.