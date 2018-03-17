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Российские биатлонистки стали шестыми в итоговом зачете КМ в эстафете

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Женская сборная России по биатлону стала шестой в итоговом зачете Кубка мира (КМ) в эстафете.

В субботу, 17 марта, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен и Екатерина Юрлова-Перхт завершили эстафету в Хольменколлене с девятым результатом.

Таким образом, россиянки набрали 154 очка, не попав в первую пятерку в общем зачете, передает «РИА Новости».

Первыми в нем оказались представительницы Германии — 228 баллов. Второе место заняла сборная Франции — 200 очков. Тройку сильнейших по результатам итогового зачета в эстафете замкнули спортсменки из Италии — 169.

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