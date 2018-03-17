В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют ТЦ «Охотный ряд»

Экстренные службы столицы эвакуируют всех посетителей и персонал торгового центра «Охотный ряд», расположенного в центре Москвы на Манежной площади.

Об этом сообщает источник в экстренных службах.

Очередное анонимное сообщение о минировании торгового центра поступило 17 марта. Как сообщает «РИА Новости», специалисты проводят проверку здания.

8 марта также после анонимного звонка из торгового центра «Охотный ряд» из-за угрозы взрыва были эвакуированы около тысячи человек.

Волна «телефонного терроризма» с ложными сообщениями об угрозе взрыва началась в России 10 сентября. В результате подобных сообщений Москва понесла ущерб в размере 150 млн рублей.