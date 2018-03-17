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В Госдуме оценили речь Порошенко про девять грамм свинца для России

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о сопротивлении в случае «российского нападения».

Ранее украинский президент написал в своем Facebook, что страна способна оказать сопротивление России в случае ее интервенции.

«Пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — отметил Порошенко.

Комментируя эту запись, Бальбек отметил, что украинские политики любят соревноваться в ораторском искусстве, когда речь идет о стратегии и обороне.

«Причем у Порошенко самые острые фразы засели из советских и российских фильмов. Даже выражение «девять граммов» он взял из песни героя советского фильма «Белое солнце пустыни», — отметил Бальбек в интервью RT.

Пост украинского президента также вызвал острую реакцию среди пользователей соцсети.
«Девять граммов… Себе? Гитлер еще ампулу с цианидом припас на такой случай», — написал один из комментирующих пост.

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