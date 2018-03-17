Генштаб РФ заявил о подготовке Вашингтоном удара по Сирии

США и их союзники планируют запустить крылатые ракеты по позициям правительственных сил Сирийской Арабской Республики (САР).

Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской рассказал, что западная коалиция создала в Средиземном и Красном морях ударные группировки.

По его словам, на юге САР боевики при поддержке американских инструкторов готовят инсценировку применения Дамаском отравляющих веществ.

Кроме того, представители террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) планируют постановочную атаку с использованием хлора в пригороде Идлиба.

«Данные провокации должны послужить поводом для нанесения США и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии», — приводит слова Рудского ТАСС.

Генерал добавил, что российский Генштаб внимательно отслеживает обстановку в арабской республике.



