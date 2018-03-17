Большунов взял золото в масс-старте на этапе Кубка мира в Швеции

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.

Спортсмен преодолел дистанцию 15 км свободным стилем за 36 минут 59,8 секунды. На втором месте оказался шведский лыжник Калле Хальфварссон, отставший от россиянина на 1,3 секунды, а бронзовую медаль завоевал итальянец Франческо Де Фабиани с отставанием в 3 секунды от лидера.

Это последний этап Кубка мира, он завершится 18 марта.