В связи с концертом на Манежной 18 марта ограничат движение транспорта

В центре Москвы 18 марта вводятся ограничения в движении транспорта в связи с проведением праздничного концерта «Россия. Севастополь. Крым».

На Театральном проезде от улицы Петровка до Лубянской площади ограничат движение по крайней правой полосе. В районе Большого и Малого театров временно отменят парковку.

Кроме того, общественный транспорт будет пропускать остановку на Моховой улице и следовать далее по маршруту.

Ограничения действуют с 14:00 мск, сообщила пресс-служба московского Центра организации дорожного движения.

Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади начнется в 21:30 мск, вход свободный, напоминает ТАСС.