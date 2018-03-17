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Силуанов допустил повторное размещение евробондов в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министерство финансов России может снова разместить евробонды в 2018 года, в том числе и в других валютах. Об этом сообщает глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, спрос на покупку бумаг со стороны российских и иностранных инвесторов составил $7 млрд и значительно превысил объем размещения, который было решено ограничить на уровне $4 млрд по номиналу, чтобы оставить значительный объем неудовлетворенного спроса.

Глава российского Минфина заявил, что возможность выхода на международные рынки капитала в 2018 году с долговыми инструментами других сроков и возможно валют остается, сообщает «Прайм».

Также Силуанов отметил, что размещение снова подтвердило наличие устойчивого спроса на российские суверенные облигации различных категорий инвесторов, в первую очередь американских. Всего в размещении приняли участи около 170 инвесторов.

Министерство финансов России объявило о размещении новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд с доходностью 4,625% и евробондов дополнительного выпуска «Россия-2047» на $2,5 млрд с доходностью 5,25%. 

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