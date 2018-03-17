В ОЗХО рассказали о трудностях определения производителя «Новичка»

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) может лишь подтвердить формулу или тип химического вещества, примененного в Солсбери при покушении на семью Скрипаль. Страну-производитель определить невозможно, заявил постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин.

«Это все равно предмет диалога между Россией и Великобританией, пусть даже не прямого, но опосредованного», — отметил он.

Шульгин заявил, что в России никогда не было программы «Новичок», уточняет РБК.

«В Российской Федерации, подчеркиваю, в Российской Федерации никогда никакой программы под кодовым названием «Новичок» не проводилось», — сказал он.

Наиболее вероятным источником химического вещества под названием «Новичок» являются страны его производящие, в частности Великобритания и США, заявила, в свою очередь, представитель МИДа Мария Захарова.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. В настоящее время, по данным СМИ, они находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили в покушении Россию и объявили о высылке российских дипломатов. В ответ российский МИД объявил об аналогичном шаге Москвы.

Россия ждет от Великобритании вразумительных доказательств обвинений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.