Украинский телеканал показал в эфире карту без Крыма

Украинский телеканал «UA: Перший» показал в эфире карту без Крыма.

Внимание на данный факт обратила журналист Галина Плачинда, которая сообщила об этом в социальной сети, передает «РИА Новости».

«Собственно, это всё, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны», — написала журналист в комментарии к посту.

Интернет-пользователи отметили, что сотрудники телеканала вообще забыли изобразить полуостров.

Позднее представители СМИ в заявлении сообщили, что дизайнер, создававший карту, забыл включить видимость нескольких географических объектов, в том числе Крыма.

Полуостров вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, по итогам которого большинство участников плебисцита высказались за возвращение республики в состав РФ.