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Украинский телеканал показал в эфире карту без Крыма

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Фото: РИА Новости/Андрей Иглов
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Украинский телеканал «UA: Перший» показал в эфире карту без Крыма.

Внимание на данный факт обратила журналист Галина Плачинда, которая сообщила об этом в социальной сети, передает «РИА Новости».

«Собственно, это всё, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны», — написала журналист в комментарии к посту.

Интернет-пользователи отметили, что сотрудники телеканала вообще забыли изобразить полуостров.

Позднее представители СМИ в заявлении сообщили, что дизайнер, создававший карту, забыл включить видимость нескольких географических объектов, в том числе Крыма.

Полуостров вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, по итогам которого большинство участников плебисцита высказались за возвращение республики в состав РФ.

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