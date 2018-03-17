Число пострадавших при сбое подъемника в Гудаури увеличилось до 11

Число туристов, пострадавших в результате сбоя подъемника на грузинском курорте Гудаури, увеличилось до 11 человек, шестеро из них — граждане России. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как стабильное, сообщил начальник департамента анестезии критической медицины центра Николоз Карцивадзе.

«Состояние всех пациентов стабильное, у большинства из них легкие повреждения. Сравнительно в тяжелом состоянии турист с Украины и гражданка Швеции, 30-летняя женщина, у которой при падении был поврежден диск позвоночника, и потребовалась операция», — приводит слова Карцивадзе «Интерфакс».

Инцидент произошел в пятницу, 16 марта. По предварительной информации, канатная дорога на горнолыжном курорте вышла из строя из-за отключения электроэнергии, после чего кресла стали стремительно скатываться назад, врезаясь друг в друга. В результате туристы стали падать с высоты на снег.

По факту случившегося МВД Грузии возбудило уголовное дело.