Порошенко поддерживает идею бойкота ЧМ-2018 по футболу в России

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает идею бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в июне и июле на территории России.

В интервью немецкой медиагруппе Funke Mediengruppe он заявил, что хотел бы всеобъемлющего бойкота чемпионата мира в России со стороны сборных стран-участников. Также он отметил, что считает важными применяющиеся к Москве санкции, и заверил, что они достигают своей цели.

Порошенко считает, что все санкции разработаны с целью привести президента России за стол переговоров, но не являются наказанием за якобы российскую агрессию. Он считает, что такой мерой должен стать международный трибунал, сообщает «Интерфакс».

Смягчение санкций, по мнению украинского президента, должно произойти только тогда, когда мирное соглашение будет полностью реализовано и «исчезнет последний российский солдат с Донбасса и Крыма».

На вопрос журналиста о том, пытался ли Киев получить оружие от Германии, Порошенко заверил, что от немецких властей ожидает в первую очередь финансовую, политическую и гуманитарную помощь.

Ранее на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна способна оказать сопротивление России в случае ее интервенции.