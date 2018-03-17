Прямой эфир
Сюжет:

Порошенко поддерживает идею бойкота ЧМ-2018 по футболу в России

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает идею бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в июне и июле на территории России.

В интервью немецкой медиагруппе Funke Mediengruppe он заявил, что хотел бы всеобъемлющего бойкота чемпионата мира в России со стороны сборных стран-участников. Также он отметил, что считает важными применяющиеся к Москве санкции, и заверил, что они достигают своей цели.

Порошенко считает, что все санкции разработаны с целью привести президента России за стол переговоров, но не являются наказанием за якобы российскую агрессию. Он считает, что такой мерой должен стать международный трибунал, сообщает «Интерфакс».

Смягчение санкций, по мнению украинского президента, должно произойти только тогда, когда мирное соглашение будет полностью реализовано и «исчезнет последний российский солдат с Донбасса и Крыма».

На вопрос журналиста о том, пытался ли Киев получить оружие от Германии, Порошенко заверил, что от немецких властей ожидает в первую очередь финансовую, политическую и гуманитарную помощь.

Ранее на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна способна оказать сопротивление России в случае ее интервенции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко назвал Донбасс первым этапом войны России с НАТО
Порошенко вслед за Лондоном потребовал от России замолчать

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017