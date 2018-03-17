Британский совет разочарован предписанием прекратить работу в России

Британский совет выразил разочарование в связи с тем, что его деятельность в России будет прекращена по решению Министерства иностранных дел России. Соответствующее заявление распространила международная организация Соединенного Королевства.

«Мы до глубины души разочарованы таким развитием ситуации. С нашей точки зрения, когда политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные связи и возможности в сфере образования жизненно важны для сохранения имеющегося диалога между людьми и организациями», — приводит заявление совета ТАСС.

В организации подчеркнули, что, несмотря на ухудшение российско-британских дипломатических отношений из-за «дела Скрипаля», совет будет привержен развитию долгосрочных межличностных связей с РФ. В свою очередь, МИД Великобритании заявил, что Соединенное Королевство не заинтересовано в полном прекращении диалога с Россией.

МИД России объявил о закрытии Британского совета в России в субботу, 17 марта.