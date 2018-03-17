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Лавров констатировал снижение уровня насилия в Сирии

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил ситуацию в зонах деэскалации на территории Сирии, в том числе в Восточной Гуте.

«В целом еще раз хочу сказать, что, безусловно, уровень насилия снизился», — отметил министр. 

«Главное достижение — это создание зон деэскалации, в рамках которых объявлен режим прекращения боевых действий», — пояснил он.

Россия осуждает «нелегитимное присутствие вооруженных сил на сирийской территории». Вместе с тем министр «не стал бы драматизировать ситуацию с нападением подконтрольных американцам сил на сирийские или просирийские силы».

Говоря о ситуации в Восточной Гуте, глава ведомства уточнил, что эта зона контролируется «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ). Под ее влияние попали более мелкие группировки, в том числе те, «которые должны были бы быть частью переговорного процесса», отмечается на официальном сайте МИД РФ.

Лавров отметил, что спокойный режим сохраняется в зонах деэскалации в Идлибе, Хомсе и на юге Сирии. «Нужны гарантии, что из Восточной Гуты никаких нарушений режима зоны деэскалации не будет», — подчеркнул он. 

«Но самое главное, для того чтобы эта зона деэскалации заработала в полную мощь, нужно прекратить обстрелы жилых кварталов Дамаска», — подытожил Лавров.

Ранее глава МИДа отмечал, что у России появляется всё больше доказательств, что США и их союзники намерены сохранить террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в Сирии и использовать ее для смены власти в республике. Более того, по его словам, некоторые игроки на мировой арене стремятся поделить Сирию на «мелкие княжества». 

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