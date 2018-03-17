Лавров: РФ не будет подписывать договор о запрещении ядерного оружия

Россия не будет подписывать договор о запрещении ядерного орудия, сообщил в интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, осуществить полный запрет ядерного оружия в директивном порядке нереально.

«Мы не будем его подписывать, потому что считаем, что запрещение ядерного оружия в таком директивном порядке нереально. Пять официальных ядерных держав, да и неофициальные ядерные державы на это не пойдут», — приводит слова Лаврова «РИА Новости».

Он отметил, что согласованный принцип продвижения к безъядерному миру отражен в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и «этот принцип увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности».

В январе текущего года Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН сообщал, что Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Министр отмечал, что ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего разоружения.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. В соответствии с текстом документа его участники обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.