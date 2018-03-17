Под Иркутском спасли застрявших на морозе артистов цирка

Сотрудники правоохранительных органов спасли артистов передвижного цирка, которые в сильный мороз застряли на трассе. Их автобус сломался на трассе Бодайбо–Таксимо.

«Температура воздуха в тот момент опустилась до отметки минус 40 градусов по Цельсию, в связи с чем жизнь и здоровье восьми человек и семи животных оказались под угрозой», — сообщается на сайте МВД России.

Выехавший на место происшествия наряд ДПС оперативно организовал перевозку людей и животных в близлежащий населенный пункт.

Позднее дорожная служба Иркутской области эвакуировала автотранспорт и реквизит цирка.