Лавров рассказал о ситуации в Восточной Гуте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан рассказал о ситуации в пригороде Дамаска Восточная Гута. По его словам, на сегодняшний день появилась надежда, что группировки боевиков отмежуется от террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

«Этот процесс очень долго не начинался, сейчас вроде есть какая-то надежда, что эти вооруженные формирования отмежуются от «Джебхат ан-Нусры», — приводит слова Лаврова «РИА Новости».

Как отметил министр, планы по разделы Сирии должны пресекаться. Лавров отметил, что в Сирии работает спецназ Великобритании, Франции и ряда других стран.

Накануне командование сирийской армии сообщило об освобождении от террористов 70% территории Восточной Гуты. Из опасных районов удалось вывести несколько тысяч мирных граждан.

Территория Восточной Гуты, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая 2017 года. Странами — гарантами режима прекращения огня в Сирии выступают Россия, Иран и Турция.