Скотленд-Ярд заявил о долгосрочности расследования «дела Скрипаля»

Расследование покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может занять недели, а то и месяцы. Об этом сообщает заместитель контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нил Басу.

Согласно заявлению, около 250 опытных и преданных своему делу специалистов из контртеррористических подразделений круглосуточно работают по «делу Скрипаля», чтобы добиться прогресса в этом сложном расследовании. Басу уверен, что, учитывая объем свидетелей и вещдоков, оно продлится несколько недель, а возможно, и месяцев, сообщает «РИА Новости».

На данный момент следователи обнаружили 762 вещественных доказательства по делу, ими изучается около 4 тыс. часов записи с камер наблюдения, около 400 свидетелей дали показания, еще несколько сотен будут опрошены в ближайшее время. В расследовании помогают сотни других полицейских, военных и сотрудников спасательных служб.

Дело об отравлении в Солсбери было отдано для расследования в отдел британской полиции по борьбе с терроризмом из-за необычных обстоятельств дела, несмотря на то, что терактом произошедшее не считается.

12 марта Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии якобы нервно-паралитическим веществом.

14 марта Лондон объявил о высылке российских дипломатов в связи с попыткой покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

В ответ 17 марта МИД РФ объявил 23 сотрудника британского посольства в Москве персонами нон грата. В недельный срок они должны покинуть страну. Таким образом, Москва приняла зеркальные меры в ответ на аналогичное решение британских властей.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.