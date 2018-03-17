Более 1 млн кубов снега ежедневно утилизируют в Москве

В Москве ежедневно утилизируют свыше 1 млн куб. снега.

В настоящее время в столице продолжают вывозить снег с мест временного складирования на пустырях и в промзонах. Полностью очищена площадка в районе Миусской площади. 19 марта начнется вывоз снега с площадки на Нахимовском проспекте, сообщается в twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства.

В Москве продолжается вывоз снега с мест временного складирования на пустырях и в промзонах. Полностью очищена площадка в районе Миусской площади. 19 марта начнется вывоз снега с площадки на Нахимовском пр-те. Ежедневно службы КГХ утилизируют более 1 млн куб. м снега. #новостикгх pic.twitter.com/5u4Gn3xZfP — Комплекс ГХ Москвы (@infocentrkgh) 17 марта 2018 г.

В ночь на 15 марта в Москве прошел сильный снегопад, он осложнил работу коммунальных служб и ситуацию на дорогах.