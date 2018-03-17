Колосков назвал чушью заявления о допинг-программе на Олимпиаде-80

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал обвинения информатора WADA Григория Родченкова в существовании государственной допинг-программы на Олимпиаде 1980 года в Москве.

«Ну чушь же полнейшую он несет!» — сказал Колосков.

По его мнению, эти заявления — глупость, на которую не надо реагировать.

Он напомнил, что в 1980 году не существовало понятия «допинг». В Москве был создан институт по медико-биологическим вопросам в спорте, основной задачей которого было восстановление спортсменов после стартов.

«Я помню, что все препараты были из натуральных продуктов. А самый главный восстановитель — черная икра, вот единственный наш допинг на Олимпиаде», — передает слова Колоскова газета «Спорт-Экспресс».