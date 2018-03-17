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Слуцкий назвал высылку британских дипломатов адекватным ответом

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение Москвы о высылке британских дипломатов адекватным и симметричным ответом на антироссийскую компанию Лондона в связи с «делом Скрипаля».

«Великобритания здесь идет полностью в фарватере США, где также под надуманным предлогом и без всяких доказательств было развернуто по сути дипломатическое противостояние», – цитирует политика «РИА Новости».

Политик добавил, что Россия может принять и другие меры, если власти Соединенного Королевства «продолжат подобную линию».

17 марта МИД РФ объявил 23 сотрудника британского посольства в Москве персонами нон-грата. В недельный срок они должны покинуть страну. Таким образом, Москва приняла зеркальные меры в ответ на аналогичное решение британских властей.

14 марта Лондон объявил о высылке российских дипломатов в связи с попыткой покушения на бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

Британская сторона утверждает, что при атаке использовали нервно-паралитический газ российского производства. При этом доказательств никаких представлено не было.

Москва отвергала все обвинения, потребовав организации независимого расследования с участием России.

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Источник: Британия получит время на закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге

 

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