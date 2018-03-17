Автомобиль загорелся в тоннеле на северо-западе Москвы

Автомобиль загорелся в тоннеле на проспекте Маршала Жукова на северо-западе Москвы. Об этом сообщается на странице столичного главка МЧС России в Twitter.

Информация о происшествии в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступила в 9:46. Возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Москве.

Находящиеся в тоннеле на момент ЧП люди были эвакуированы, никто не пострадал. Пожар удалось ликвидировать в 10:02. В результате происшествия на проспекте Маршала Жукова образовалась пробка длиной 3 км, сообщает телеканал «360».