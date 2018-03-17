Прямой эфир

Лондонский аэропорт Хитроу отменил более 100 рейсов из-за непогоды

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/LNP/Stephen Simpson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лондонский аэропорт Хитроу отменил 118 авиарейсов из-за непогоды, нарушены планы более 15 тыс. человек.

Изменения затронули как внутренние, так и международные перелеты компаний: British Airways, Aer Lingus, Lufthansa, Eurowings, KLM, Air France, TAP Portugal, SAS и Swiss.

О перебоях в работе других воздушных гаваней Гэтвик, Лондон-Сити, Лидс Брадфорд, Восточный Мидландс и Манчестер пока не сообщается, сообщает Independent.

Циклон принес в Великобританию и Шотландию снегопады и резкое похолодание. На юго-западе Соединенного Королевства может выпасть до 25 см осадков.

В выходные, 17 и 18 марта, в регионе ожидаются морозы до минус 8 градусов.

Власти призвали водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до 20 марта, после чего показатели вернутся к сезонным нормам. Обычно в это время в Англии намного теплее. Средняя температура днем составляет 5–10 градусов выше нуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снегопад обесточил 19 населенных пунктов на северо-западе Украины
Около 60 автомобилей столкнулись в Мичигане из-за мощного снегопада

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017