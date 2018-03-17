Лондонский аэропорт Хитроу отменил более 100 рейсов из-за непогоды

Лондонский аэропорт Хитроу отменил 118 авиарейсов из-за непогоды, нарушены планы более 15 тыс. человек.

Изменения затронули как внутренние, так и международные перелеты компаний: British Airways, Aer Lingus, Lufthansa, Eurowings, KLM, Air France, TAP Portugal, SAS и Swiss.

О перебоях в работе других воздушных гаваней Гэтвик, Лондон-Сити, Лидс Брадфорд, Восточный Мидландс и Манчестер пока не сообщается, сообщает Independent.

Циклон принес в Великобританию и Шотландию снегопады и резкое похолодание. На юго-западе Соединенного Королевства может выпасть до 25 см осадков.

В выходные, 17 и 18 марта, в регионе ожидаются морозы до минус 8 градусов.

Власти призвали водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до 20 марта, после чего показатели вернутся к сезонным нормам. Обычно в это время в Англии намного теплее. Средняя температура днем составляет 5–10 градусов выше нуля.