Западный обход Краснодара начнут строить в 2019 году

Строительство дальнего Западного обхода Краснодара начнется в следующем году. Новая трасса будет обслуживать городскую агломерацию и зоны перспективной застройки.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, необходимо дать возможность жителям края и гостям комфортно добираться к курортам, обеспечить подъезд к Крымскому мосту на высочайшем уровне, сообщают «Кубанские новости».

Обход Краснодара будет иметь четыре полосы и иметь техническую категорию 1Б. Средняя расчетная разрешенная скорость движения по ней будет составлять 120 км/ч. Протяженность магистрали составит 55 км, ее будут пересекать три транспортные развязки, четыре моста, 10 путепроводов. Предполагается, что пассажиропоток этой дороги к 2034 году будет составлять порядка 30 тыс. автомобилей в сутки.