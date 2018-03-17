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Уникальный турнир по зимнему троеборью проходит в Благовещенске

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Соревнования по зимнему троеборью «Железный человек» начались на реке Зее в Благовещенске. Чемпионат, аналогов которому нет в мире, проводится в 14-й раз.

В турнире участвовали и мужчины, и женщины — всего 65 человек, из них шестеро приехали из Китая. Мужчинам предстояло проплыть 50 м в ледяной воде, затем пробежать дистанцию в 200 м, а после двухминутного отдыха посоревноваться в поднятии гирь. Женщины должны были проплыть 25 м и пробежать 100 м. Также состоялась смешанная командная эстафета 4х25 м, сообщает asn24.ru. В воскресенье пройдут заплывы на несколько дистанций у мужчин и женщин на личное первенство. 

Как писал портал iz.ru, финал чемпионата Ижевска по хоккею в валенках состоится на Центральной площади города 18 марта. Организаторы проведут 10 игр. Выигравшая команда получит главный приз — путевки на чемпионат мира по хоккею в Данию и хоккейную коробку в своем районе.

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