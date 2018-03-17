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Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики (КНР).

В телеграмме глава государства отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между Москвой и Пекином. По мнению российского лидера, это стало возможно во многом благодаря личным усилиям Си Цзиньпина, сообщается на сайте Кремля.

Путин добавил, что будет рад новым встречам с главой Китая, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.

Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на второй пятилетний срок.

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