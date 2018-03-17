Прошедшая ночь в Москве поставила морозный рекорд XXI века

Минувшая ночь в столичном регионе России стала самой морозной для марта за последние 18 лет. В некоторых районах Московской области столбики термометров опускались ниже минус 27, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, самая низкая температура была зафиксирована в поселке Черусти Шатурского района, где столбики термометра опустились до отметки минус 27,4. В Коломне температура составила минус 23 градуса, в Новом Иерусалиме — минус 24,4 градуса, в Волоколамске — минус 24,3 градуса, а в Клину — почти минус 26 градусов. Минимальная температура установилась в Москве, где столбики опустились до минус 18,2 градуса.

Как отметили метеорологи, в последний раз минимальная температура в XXI веке в этот день была зафиксирована 17 марта 2005 года. Тогда температура воздуха составляла минус 15,2 градуса.

По словам главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, весеннее потепление в столичном регионе синоптики пока не прогнозируют.