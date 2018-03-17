В США ограничили полеты вертолетов с открытыми люками

В Соединенных Штатах Америки ограничили полеты вертолетов с открытыми боковыми люками пассажирского отсека.

Теперь для получения разрешения винтокрылые машины должны быть оснащены ремнями безопасности с легко расстегивающимися замками.

Таким образом, федеральное авиационное управление (ФАУ) США намерено свести к минимуму риск возникновения безвыходной ситуации, при которой пассажиры не могут самостоятельно выбраться из салона.

Надзорный орган также пересмотрел правила техники безопасности при аварийной посадке вертолетов, сообщает Bloomberg.

ФАУ решило ужесточить меры после гибели пяти человек в результате падения винтокрылой машины в пролив Ист-Ривер неподалеку от Манхэттена 11 марта. Родственники одной из жертв обвинили компанию — владельца вертолета в нарушении правил техники безопасности.